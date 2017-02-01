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В Казахстане установили минимальную цену на водку – 315 рублей за литр

Экономика
С 6 февраля вступают в силу новые правила в госрегулировании оборота алкогольной продукции
Водка
Иллюстрация: Pixabay.com
Водка

Астана, 1 февраля 2017, 16:20 — REGNUM  В рамках госрегулирования оборота алкогольной продукции в Казахстане установят минимальные розничные цены на водку и ликероводочные изделия, сообщает сегодня, 1 февраля, портал Zakon.kz.

Новый уровень цен станет актуален с 6 февраля, когда пройдут положенные десять календарных дней после первого официального опубликования соответствующего постановления правительства.

«Подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 закона Казахстана от 16 июля 1999 года № 429-І (О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции — ИА REGNUM ) установлено, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции включает в себя, в том числе, установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия. В соответствии с чем постановлением правительства Казахстана от 27 января 2017 года №24 установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2017 год в размере 1700 тенге за литр (315,7 рублей — ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Добавим, что диапазон цен на водку, которая значительно подорожала в 2016 году (с начала года к августу — на 19,5%) довольно широк: самой дорогой оказалась водка в Астане — в среднем 2654 тенге за литр (500 рублей), в Чимкенте литр водки стоит 2481 тенге (468 рублей), самая низкая цена отмечена в Талды-Кургане — 1727 тенге (325 рублей) за литр.

Удорожание водки привело к обратному ходу маятника контрабанды — если раньше водку пытались вывезти на более дорогой российский рынок алкогольной продукции, то теперь, напротив, везут из России. Так, в октябре 2016 года была задержана гражданка Казахстана, которая попыталась ввезти из России в страну 2000 бутылок водки без сопроводительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданку Казахстана задержали за вывоз из России 2000 бутылок водки

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