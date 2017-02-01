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Ростов-на-Дону: западная трибуна «Олимпа-2» обошлась уже в 84 млн рублей

Экономика
Разрабатывается проект капремонта
Стадион «Олимп-2»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Стадион «Олимп-2»

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2017, 16:15 — REGNUM  

Еще более 4,6 млн рублей направлено на подготовку стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к мундиалю. В частности, эти средства, выделенные из резервного фонда региональной казны, пойдут на разработку проектно-сметной документации для капремонта западной трибуны объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 1 февраля.

Из областного бюджета уже было направлено более 79 млн рублей на покупку в региональную собственность западной трибуны стадиона и подтрибунных помещений. После ремонта объект должен полностью соответствовать требованиям FIFA. К примеру, всё должно быть подготовлено для работы журналистов: пресс-центр будет рассчитан на 100 мест.

Также на «Олимпе-2» будет организован тренерский штаб, заменен газон, оборудованы раздевалки для игроков национальных команд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Олимп-2» во время проведения чемпионата мира в 2018 году будет использован в качестве тренировочной площадки. После проведения мундиаля спортивный объект останется в собственности школы олимпийского резерва №8 имени Виктора Понедельника, а футболисты «Ростова», для которых «Олимп-2» является базовым стадионом, будут тренироваться и принимать соперников на «Ростов Арене».

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