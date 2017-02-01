Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе

Парка «Патриот» в районе горы Гасфорта не будет

Севастополь, , 16:11 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации отказалось от планов организации парка «Патриот» на участке в районе горы Гасфорта в Севастополе. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства города, сообщил 1 февраля журналистам и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.

По словам Овсянникова, Минобороны не будет рассматривать участок в районе горы Гасфорта как потенциально возможный для размещения филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Информация об этом поступила в правительство города сегодня, 1 февраля.

План мероприятий по подготовке к реализации проекта военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе был утвержден в ноябре 2016 года, проект прошел необходимые согласования, были проведены общественные слушания в селе Орлином и Балаклаве. 3 февраля проект должен был рассматриваться на Градостроительном совете при правительстве Севастополя.

При этом глава города отметил, что центр патриотического воспитания Севастополю необходим. Он добавил, что позиции властей Севастополя и министерства обороны совпадают: проект парка «Патриот» может быть реализован при участии военного ведомства на иных земельных участках в пределах Севастополя, которые находятся в федеральной собственности.

Глава города также отметил, что при должной проработке министерству обороны будут представлены и альтернативные проекты создания военно-патриотического парка, которые предлагаются севастопольскими активистами.

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С 2015 года земельный участок у горы Гасфорта в Балаклаве находится в аренде на 10 лет у молодежной автономной некоммерческой организации (МАНО) «Ночные волки» — со скидкой в 99,9%. Байкеры собирались организовать здесь спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта.

В конце 2016 года участок планировалось передать Минобороны, военное ведомство анонсировало создание филиала военно-патриотического парка культуры Вооруженных сил РФ «Патриот». Однако врио губернатора Дмитрий Овсянников отложил на месяц передачу земли в федеральную собственность — до предоставления Минобороны «концепции развития» парка к общественному обсуждению.

В начале января стало известно, что, помимо Минобороны, на участок претендует АО «Балаклавское рудоуправление» (АО БРУ), которое обратилось с иском в Арбитражный суд к правительству Севастополя о признании права пользования этим участком.

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