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В 2016 году объемы внешней торговли Грузии выросли на 20%

Экономика
Экспорт в течение года уменьшился на 4%, но импорт вырос на 27%, в основном за счет ввода медикаментов для лечения гепатита С
Грузинский флаг
Frank Miller
Грузинский флаг

Тбилиси, 1 февраля 2017, 16:09 — REGNUM  Внешнеторговый оборот Грузии в 2016 году составил $11 966 млн, что на 20% выше показателя предыдущего года. По информации Национальной службы статистики Грузии, экспорт в течение года уменьшился на 4% и составил $2114 млн, а импорт вырос на 27%, до $9852 млн. Рост импорта в основном был обусловлен ввозом медикаментов для лечения гепатита С, без учета которых объем импорта сократился бы на 1%.

Объемы внешней торговли Грузии со странами Евросоюза составили $3601 млн, что на 14% выше показателя 2015 года. При этом, экспорт уменьшился на 12%, до $571 млн, но импорт вырос на 20% и достиг $3030 млн. Доля стран ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии составила 30%, в том числе экспорт — 27%, а импорт — 31%. В 2015 году доля стран ЕС в объеме экспорта Грузии достигала 29%, а доля импорта — 33%.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ в прошлом году уменьшился на 3% и составил $2721 млн. При этом, экспорт сократился на 12%, до $739 млн, а импорт увеличился на 1% и достиг $1983 млн. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Грузии составила 23%, в том числе экспорт — 35%, а импорт — 20%. В 2015 году доля СНГ во внешнеторговом обороте Грузии составляла 28%, на экспорт приходилось 38%, а на импорт — 25%.

Тройка крупнейших торговых партнеров Грузии в сравнении с предыдущими периодами прошлого года не изменилась. На первом месте — Канада ($1832 млн), на втором — Турция ($1 525 млн), а на третьем — Россия ($881 млн). Причем, по объемам экспорта из Грузии Россия вышла на первое место ($206 млн), опередив Турцию ($174 млн), Азербайджан ($153 млн) и Армению ($151 млн).

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Экономика Грузии
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