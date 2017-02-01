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«Рубль медленно, но верно сдает позиции»

Экономика
Доллар может упрочить позиции над уровнем 60 рублей
Рубль и доллар
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль и доллар

Москва, 1 февраля 2017, 16:06 — REGNUM  Рубль сегодня, 1 февраля, был вынужден уступить своим соперникам, несмотря на возобновление роста котировок нефти и массовый выход из длинных долларовых позиций на рынке форекс, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Рубль медленно, но верно сдает позиции. Игроки осторожно закладывают в цену скорое начало закупки валюты Минфином на внутреннем рынке. Также постепенно приходит понимание того, что о смягчении и тем более отмене санкций говорить слишком рано, и недавние надежды были преждевременными. И все это нивелирует возобновившийся подъем цен на рынке нефти», — пояснил Ковалев.

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«Также участники рынка не решаются покупать российскую валюту в ожидании итогов сегодняшнего заседания ФРС США, которое может как поддержать, так и ударить по доллару. Если регулятор подтвердит курс на ужесточение политики, USD сможет восстановиться над уровнем 60 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 1 февраля курс рубля против доллара и евро днем незначительно менялся на фоне стабилизации рынка нефти. Курс доллара расчетами «завтра» на 15:18 мск снижался на 1 копейку, до 60,15 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 64,93 рубля. На 2 февраля Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро. Доллар США вырос к рублю на 22 копейки до 60,31 рубля, евро увеличился на 74 копейки — до 65,03 рубля.

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