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Кредиты на свадьбу и путешествия: в Чувашии появились первые банкроты

Экономика
Почти 30 граждан признаны банкротами
Свадебный букет
ToNic-Pics
Свадебный букет

Чебоксары, 1 февраля 2017, 16:00 — REGNUM  От жителей Чувашии подано около 350 заявлений о признании банкротом. Из них почти 30 граждан уже признаны банкротами, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по Чувашии.

С момента вступления изменений в закон о банкротстве (с 1 октября 2015 года) в Арбитражный суд Чувашской Республики было подано порядка 350 заявлений о признании гражданина банкротом. Из них признали банкротами около 30 человек, по остальным судебным делам процедура банкротства еще не завершена.

«В основном у граждан возникает задолженность перед кредитными организациями по потребительским кредитам, кредитным картам, оформленным через онлайн-сервисы, договорам поручительства, а также по договорам займа. Граждане берут на себя непосильную ношу, не рассчитав свои возможности, попадают в долговую яму. Признание себя банкротом для таких граждан — порой единственный законный способ освободиться от долгов», — говорит начальник отдела контроля в сфере СРО Ольга Левина.

Напомним, процедура банкротства ведется финансовым управляющим, кандидатура которого утверждается Арбитражным. Управление участвует в заседаниях по утверждению кандидатуры арбитражного управляющего, а также собраниях кредиторов.

«Мы принимали участие в одном собрании кредиторов, где рассматривалось дело молодой семейной пары. Они взяли первый кредит на свадьбу, затем несколько — на свадебное путешествие, и еще несколько — на погашение предыдущих кредитов. Их долг в пяти банках со всеми процентами составил около 1 млн рублей, расплатиться они не смогли. Родственники молодых отказались им помогать. Молодые супруги решили признать себя банкротами. Все бремя ответственности перед кредиторами тогда взял на себя муж», — сказала Ольга Левина.

Напомним, закон о банкротстве позволяет гражданам, попавшим в сложную ситуацию, освободиться от финансового бремени, а лицам, перед которыми имеется задолженность по сделкам, обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом и инициировать соответствующую процедуру с целью получить средства по неисполненным гражданином сделкам.

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Банкротство физических лиц
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