На АвтоВАЗе опровергли участие в поставках Lada в Китай и ОАЭ

Тольятти, Самарская область, , 15:48 — REGNUM



Российская компания АвтоВАЗ не принимала участия в поставках автомобилей Lada на территорию Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом со ссылкой на пресс-службу автогиганта сообщает «Лайф».

"Это не прямые поставки АвтоВАЗа», — отметили в компании и пояснили, что речь идет о деятельности завода «Азия Авто», который является партнером АвтоВАЗа в Казахстане. Предприятие, расположенное в Усть-Каменогорске, вправе самостоятельно выходить на внешние рынки, добавили в пресс-службе.

Ранее «Лайф» сообщал о том, что с 1 января 2017 года внедорожники Lada 4×4 начали официально поступать на китайский рынок. По мнению представителей бизнес-партнёра АвтоВАЗа, совместного предприятия «Азия авто», такие поставки довольно перспективны. Кроме того, внедорожники Lada в небольших количествах экспортируются в ОАЭ.

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