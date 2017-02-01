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Депутаты местных Советов Коми получат дополнительные гарантии

Экономика
Документ рассмотрят на ближайшей сессии

Сыктывкар, 1 февраля 2017, 15:34 — REGNUM  

Соответствующие поправки в республиканский закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниипального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Республики Коми» рассмотрят на одном из ближайших заседаний сессии Госсовета Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Планируемые изменения обсуждались 31 января на заседании рабочей группы по развитию местного самоуправления в Республике Коми. В мероприятии приняли участие депутаты Госсовета, представители исполнительной власти региона, муниципальных образований и общественности.

В случае принятия законопроекта депутаты местных Советов получат дополнительные гарантии. А именно — будут освобождены от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы на время участия в мероприятиях Советов. Основанием для такого освобождения станет официальное уведомление от Совета с указанием даты, времени и места проведения мероприятия.

По словам Председателя комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Нины Нестеровой, в Госсовет Коми поступают многочисленные обращения муниципальных депутатов. Они указывают на то, что в республиканском законе закреплены не все гарантии, необходимые для исполнения полномочий депутатов местных Советов.

«В ряде случаев работодатель не всегда идет на встречу и человек не может принимать участие в заседании Совета, или других мероприятиях по исполнению своих полномочий депутата. Разработанные поправки устранят этот пробел в законодательстве и позволят депутатам эффективно исполнять свои обязанности народных избранников. Безусловно, это положительно отразится на развитии системы местного самоуправления в республике», — отметила Нина Нестерова.

Кроме того, участники заседания обсудили разработку рекомендаций для нормирования штатной численности органов местного самоуправления республики.

По информации Администрации Главы Республики Коми, в течение 2016 года была сформирована сводная информация о численности работников органов местного самоуправления по всем муниципальным образованиям в разрезе направлений деятельности. Также был проведен анализ предложенных органами исполнительной власти региона критериев, которые могут оказывать влияние на численность работников.

В продолжение этой работы будет разработан проект типовых инструкций по нормированию штатной численности органов местного самоуправления в Республике Коми в разрезе должностей руководящего состава и иных категорий служащих.

Участники рабочей группы приняли информацию к сведению и предложили обсудить на следующем этапе проект типовой структуры администрации муниципального образования с рекомендованной численностью заместителей и подразделениями администрации. Во втором квартале 2017 года будут рассмотрены единые подходы к нормированию численности.

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Реформа местного самоуправления
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