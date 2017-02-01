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Крыму не хватает 100 МВт, жители жалуются на отключения света

Экономика
Местные власти уверены, что отключения в жилом секторе происходят из-за проблем с оборудованием
Электролампы
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Электролампы

Симферополь, 1 февраля 2017, 15:30 — REGNUM  Несмотря на работу энергомоста из Краснодарского края, в Крыму сохраняется дефицит электроэнергии в размере 100 МВт. Об этом заявил в Симферополе глава республики Сергей Аксёнов на встрече с директором энергопоставляющей компании «Крымэнерго» Виктором Плакидой.

«В зимний период ситуация с электроэнергией стабильная, но есть определённая напряжённость, в республике не хватает 100 МВт», — сказал Аксёнов.

По словам директора «Крымэнерго», ситуация с нехваткой электроэнергии «обострилась» из-за холодов. «Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают, — пояснил Виктор Плакида. — Но электроэнергии будет достаточно в том случае, если мы разумно ею распорядимся. Всегда обращаемся с этим к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы. По вашему распоряжению проводим работу со всеми предприятиями, которые в часы максимума по возможности снижают нагрузку. Это касается и освещения, и рекламных щитов».

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что графиков отключения жилого сектора быть не должно, жителей никто отключать не планировал и не планирует. «На сегодняшний день графиков в населенных пунктах нет», — сказал Аксёнов.

Жители Крыма рассказывают, что свет в небольших населённых пунктах всё-таки выключают. В сёлах Джанкойского района один-два раза в неделю на час-полтора. Тяжелее ситуация в Судаке — там свет выключают по вечерам на час-полтора на протяжении последних полутора недель.

«Выключают в Судаке тихие улочки в частном секторе, не многоэтажки. Вчера выключали у нас на полтора часа. Пригород Уютное под судакской крепостью — там есть улица, где уже нет света месяц. Вчера мне писали из Нового Света, что там выключили в час ночи, а включили в час дня. В сёлах часто выключают: в Морском, в Весёлом, в Солнечной долине — там на полдня рубят, и никто не жалуется оттуда. Или действительно, провода уже не держат, либо так перераспределяют электроэнергию», — рассказал ИА REGNUM житель Судака, блогер Александр Кирияков.

Напомним, в Крыму строятся ТЭС в Симферополе и Севастополе. После их ввода в эксплуатацию на полуострове будет положительный энергобаланс. Энергогенерирующая компания «КрымТЭЦ» в 2016 году заявила, что планирует в ближайшие несколько лет увеличить генерацию со 130 до 600 МВт. Несколькими днями ранее благодаря модернизации Симферопольская ТЭЦ увеличила выдачу с 68 до 86 МВт.

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