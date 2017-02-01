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Около 11 млн рублей получит Ставрополье на компенсацию взносов на капремонт

Экономика
Эти средства поступят в местный бюджет в 2017 году

Ставрополь, 1 февраля 2017, 15:16 — REGNUM  

Ставропольский край получит порядка 11 млн рублей в качестве компенсации за выпадающие взносы на капитальный ремонт. Эта сумма выделена в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме на 2017 год.

Как сообщается на сайте федерального правительства, предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию оплаты взноса на капремонт из федерального бюджета на 2017 год для Ставрополья определен в объеме 94%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего 85 субъектам России в виде этих субсидий будет направлено 2,38 млрд рублей. Компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья: достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%.

Читайте по теме: В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей

Правила распределения субсидий предусматривают расчет таких компенсаций исходя из минимального размера взноса на 1 кв. метр в месяц.

Напомним, в Ставропольском крае на заседании регионального парламента 24 декабря 2015 года принят местный закон, согласно которому с апреля 2016 года 70-летние одиноко проживающие жители многоквартирных домов платят 50% платы на капремонт, а 80-летние жители освобождены от этой уплаты.

Кроме того, установлен шестимесячный срок перехода дома с накопления средств на капремонт на счету регионального оператора на собственный счет.

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Напомним, размер платы на капремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае установлен в размере 6,36 рубля за 1 кв. метр.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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