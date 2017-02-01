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Судебные приставы Севастополя взыскали полмиллирда рублей в 2016 году

Экономика
Самые большие платежи пришлись на выплаты по кредитам – более 80 млн рублей
Федеральная служба судебных приставов
Иллюстрация: Telefakt.ru
Федеральная служба судебных приставов

Севастополь, 1 февраля 2017, 15:13 — REGNUM  УФССП Севастополя за прошлый год взыскало 474 млн рублей различных платежей по исполнительным производствам. Об этом заявил и. о. руководителя Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Эдуард Талпы, подводя итоги работы ведомства за 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Фактически взысканная за 2016 год сумма — 474 млн рублей, из которых 13 млн рублей налогов и сборов, 20 млн рублей административных штрафов, 10,4 млн рублей — задолженность за жилищно-коммунальные услуги, 81 млн кредитных платежей и 51,5 млн рублей — алиментных платежей», — сказал Талпа.

Глава ведомства отметил, что в консолидированный бюджет РФ было взыскано 41 млн рублей, что на 95% превышает итоги аналогичного периода 2015 года (21 млн рублей).

Всего же за прошлый год судебными приставами-исполнителями окончено 17,9 тыс. исполнительных производств.

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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