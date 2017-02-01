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Роспотребнадзор предложил штрафы за хранение санкционных товаров

Экономика
Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. рублей
Санкционные овощи
Unsplash
Санкционные овощи

Москва, 1 февраля 2017, 14:48 — REGNUM  Специалисты Роспотребнадзора разработали законопроект, предполагающий наказание в виде штрафа за хранение и перевозку товаров, внесенных в России в перечень запрещенных к ввозу. Поправки предложено внести в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях.

В настоящее время указанная статья КоАП предусматривает ответственность лишь за продажу товаров или иных вещей, свободная реализация которых находится под запретом или ограничена законом. Как следует из предложенного проекта, текст которого опубликован на портале проектов нормативных актов, наложение административного штрафа последует за реализацией, хранением или перевозкой товаров, запрещенных к ввозу на территорию России.

Такие действия граждан повлекут за собой наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена возможность конфискации предметов административного правонарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: Штраф за санкционную продукцию может составить до 100 тыс. рублей

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