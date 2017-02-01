Капитализация авиакомпаний в США из-за указа Трампа упала на $5 млрд

Есть также риск массового отказа от поездок

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM В США за несколько дней, прошедших с момента подписания президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционной политики, капитализация авиакомпаний упала на $4,9 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стоимость акций крупнейшего в мире авиаперевозчика American Airlines Group упала на 5,8%. В целом, цена акций авиакомпаний из индекса S&P 500 упала на 3,8%.

Кроме того, Международная ассоциация воздушного транспорта дала прогноз о росте цен на авиабилеты американских перевозчиков. Есть также риск массового отказа от поездок. Не исключены и ответные меры со стороны других стран, которые также скажутся на рыночной стоимости акций американских авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на ужесточение иммиграционной политики. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности приостановить прием страной беженцев на 120 дней. Въезд на территорию США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана ограничен на 90 дней, прием беженцев из Сирии приостановлен на неопределенное время.

Указы Трампа были встречены негодованием и протестами. В часности, в поддержку протестующих, несогласных с миграционной политикой Трампа, высказался бывший глава государства Барак Обама.

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