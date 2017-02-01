ЦБ РФ: На банкноте номиналом 2000 появится космодром «Восточный»

Москва, , 14:23 — REGNUM Изображение символов Севастополя украсит новую банкноту Банка России номиналом 200 рублей, на купюре же достоинством 2000 рублей появятся достопримечательности Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром «Восточный». Такое решение было принято Советом директоров Банка России, говорится 1 февраля в сообщении регулятора.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», — отмечено в сообщении.

В своем решении Совет директоров ЦБ РФ руководствовался результатами общероссийского конкурса, в рамках которого выбирались символы для новых банкнот, поступающих в обращение в конце текущего года. Из более чем 5000 претендентов — примечательных мест в 1113 городах России — были отобраны сначала 76 символов, затем 10. Победителей определил последний этап конкурса, итоги были объявлены 7 октября 2016 года.