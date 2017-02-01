Каспийский трубопроводный консорциум поставил личный рекорд нефтеперекачки

Астана, , 14:12 — REGNUM Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере на территории СНГ — в 2016 году поставил рекорд по перекачке нефти за всю историю своего существования. Как сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам года, генеральный директор КТК Николай Горбань, в 2016 году в систему КТК было принято 44,3 млн тонн углеводородного сырья.

Горбань также рассказал, что в минувшем году были завершены работы по реконструкции и увеличению резервуарного парка Морского терминала КТК до 1 млн тонн в рамках проекта расширения мощности нефтепроводной системы Тенгиз — Новороссийск. Кроме того, на Морском терминале КТК был введен в эксплуатацию после реконструкции главный центр управления, который позволяет в онлайн-режиме прослеживать все этапы транспортировки нефти от Тенгиза до Новороссийска.

По словам Горбаня, на сегодняшний день уже приняты заявки от грузоотправителей на перекачку в 2017 году 65,7 млн тонн нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск. Из них 54,7 млн тонн — казахстанская нефть и 11 млн тонн — российская.

«Согласно принятым заявкам, с казахстанского месторождения Кашаган в 2017 году в трубопроводную систему КТК поступит 10,4 млн тонн нефти. С месторождений Филановского и Корчагина ожидается 5,4 млн тонн нефти», — добавил гендиректор консорциума.

Он также отметил, что инвестиционная программа КТК на 2017 года составляет порядка 70 миллионов долларов (4,2 млрд рублей). Деньги будут направлены на усиление систем противопожарной и антитеррористической защиты объектов, а также на модернизацию и плановую замену оборудования.

Горбань сообщил, что в 2017 году планируется завершить проект расширения мощности нефтепроводной системы Тенгиз — Новороссийск. На эти цели будет направлена 150 млн долларов (9,04 млрд руб.). В частности, в первом полугодии 2017 года будут запущены две нефтеперекачивающие станции А-НПС-4А и А-НПС-5А в Астраханской области. Затем будут сданы в эксплуатацию нефтеперекачивающие станции в Краснодарском крае, Ставрополье и в Калмыкии. Помимо этого, планируется ввод в эксплуатацию одной нефтеперекачивающей станции в Казахстане. По оценкам консорциума, после запуска всех этих объектов пропускная способность трубопроводной системы составит 67 млн тонн нефти в год.

Отметим, что общая протяженность трубопровода КТК составляет 1511 км. В состав акционеров консорциума входят Россия (31%), Казахстан (20,75%), а также компании Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Напомним, казахстанское месторождение Кашаган было открыто в 2000 году. Геологические запасы месторождения официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. Добыча нефти на Кашагане началась в сентябре 2013 года. Но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. 28 сентября 2016 года после полной замены газопровода и нефтепровода добыча на месторождении была возобновлена. 7 декабря 2016 года состоялось официальное открытие Кашагана, участие в котором принял президент республики Нурсултан Назарбаев. Как сообщили тогда в Министерстве энергетики страны, на 1 ноября 2016 года добыча на Кашагане вышла на коммерческий уровень — более 75 тысяч баррелей нефти в сутки. При этом в ведомстве уточнили, что на месторождении проводятся работы с целью наращивания уровня добычи и его стабилизации на уровне 180 тысяч баррелей в сутки.

Отметим также, что 12 декабря 2016 года премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что страна присоединилась к соглашению Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по снижению объемов нефтедобычи. Как в свою очередь пояснил министр энергетики Канат Бозумбаев, Казахстан подтвердил снижение на 20 тыс. баррелей в сутки и обязался держать уровень нефтедобычи в последующие полгода на уровне 1,68 млн баррелей в сутки.

Министр также отметил, что снижение на 20 тысяч баррелей будет достигнуто за счет сокращения добычи на месторождениях, расположенных в Актюбинской, Кзыл-Ординской и Мангистауской областях. Однако, уточнил он, данное сокращение не затронет такие крупные проекты, как Кашаган, Тенгизский и Карачаганакский.

10 января 2017 года Канат Бозумбаев отчитался, что страна уже выполнила взятые на себя обязательства.

Следует также добавить, что Казахстан в качестве акционера Каспийского трубопроводного консорциума представлен национальной компанией «Казмунайгаз». Национальная компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), являющаяся дочерней компанией «Казмунайгаз», 26 января сообщила о результатах независимой оценки запасов жидких углеводородов на своих месторождениях. Согласно отчету американской компании DeGolyer and MacNaughton, которая проводила оценку запасов нефти в Казахстане, жидкие углеводороды по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 145 млн тонн (1,06 млрд баррелей). Это на 7 млн тонн (54 млн баррелей) меньше оценки запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года. Доказанные запасы (1Р), по оценке американских специалистов, составили в декабре 2016 года 93 млн тонн (684 млн баррелей), в то время как в декабре 2015 года они оценивались в 99 млн тонн (723 млн баррелей). По третьей категории, «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р), запасы составляют 196 млн тонн (1,43 млрд баррелей) против 204 млн тонн (1,49 млрд баррелей) по оценке на декабрь 2015 года.

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