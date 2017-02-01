ЦБ РФ повысил курс евро на 74 копейки

Доллар США вырос к рублю на 22 копейки

Москва, , 14:06 — REGNUM Официальный курс доллара и евро к рублю вырос на 2 февраля, говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора, доллар США вырос к рублю на 22 копейки до 60,31 рубля, евро увеличился на 74 копейки — до 65,03 рубля.

Стоимость бивалютной корзины составила 62,4349 рубля, она прибавила 45,98 копейки. В ходе торгов на Московской бирже курсы валют продолжают расти.

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