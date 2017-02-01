Центробанк утвердил выпуск 200-рублевой банкноты с символами Севастополя

Банкноты поступят в обращение в конце 2017 года

Севастополь, , 13:55 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает 1 февраля официальный сайт ЦБ РФ.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», — говорится на сайте Центробанка.

Как сообщает ЦБ, новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, финал конкурса о выбору символов для новых банкнот состоялся 7 октября и транслировался по телеканалу «Россия 1».

На конкурс были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1 тыс. 113 городов России. В лонг-лист конкурса вошли 76 символов из 49 российских регионов. На последнем этапе конкурса во всероссийском голосовании приняли участие более 3 млн человек.

Глава Севастополя поздравил город с победой в конкурсе Центробанка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Центробанк выпустил в обращение 20 млн банкнот, посвященных Крыму и Севастополю, номиналом 100 рублей. На ней изображены «Памятник затопленным кораблям» и замок «Ласточкино гнездо».

Центробанк выпустит сторублевую банкноту, посвященную Крыму и Севастополю