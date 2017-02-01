В ПХГ Украины осталось менее 10 млрд кубометров газа
С начала 2017 года из хранилищ было отобрано 1,9 млрд кубометров газа
Киев, 1 февраля 2017, 13:48 — REGNUM Объем природного газа в украинских подземных хранилищах составляет менее 10 млрд кубометров. Об этом сообщается на сайте госпредприятия «Укртрансгаз».
Запасы газа в настоящее время упали до значения 9,9 млрд кубометров. Указано, что с начала 2017 года из хранилищ было отобрано 1,9 млрд кубометров, а с начала текущего отопительного сезона — 4,8 млрд кубометров голубого топлива.
В конце января в «Укртрансгазе» сообщали об увеличении отбора газа из ПХГ из-за морозной погоды. Тогда отбор газа вырос на 42% и достиг 78 млн кубометров в сутки.
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