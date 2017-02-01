Три здания новгородского завода «Трансвит» арестованы из-за долгов

Предприятие задолжало более 50 млн рублей налоговых платежей, а также выплат в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования

Великий Новгород, , 13:16 — REGNUM В Великом Новгороде в счёт погашения долгов наложен арест на имущество АО «Трансвит» — предприятия по производству трансформаторов, светильников и источников электропитания. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в конце января судебные приставы арестовали три объекта недвижимости в центре Великого Новгорода — здания и складские помещения, принадлежащие предприятию.

Общая сумма долгов, которые АО «Трансвит» накопило по налоговым платежам, перед Пенсионным фондом РФ и Фондом социального страхования, превышает 50 млн рублей. Первые исполнительные производства были возбуждены в службе судебных приставов ещё в 2012 году — средства взыскивались с расчётного счёта, применялись другие принудительные меры. «Руководство предприятия старалось исправить ситуацию, однако вскоре все возвращалось опять к увеличению суммы долга», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В ведомстве отметили, что арестованная недвижимость «Трансвита» в скором времени будет выставлена на торги. «В случае реализации зданий и складских помещений практически все долги неплательщика будут погашены», — сообщили в управлении. Одно из зданий предварительно оценено в 10 млн рублей, другое — в 25 млн рублей, третье — в 29,8 млн рублей.