Среда, 01 Февраля 2017 года
13:54:08 МСК

Три здания новгородского завода «Трансвит» арестованы из-за долгов

Экономика
Предприятие задолжало более 50 млн рублей налоговых платежей, а также выплат в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования
Арест имущества
Trevor Leyenhorst
Арест имущества

Великий Новгород, 1 февраля 2017, 13:16 — REGNUM  В Великом Новгороде в счёт погашения долгов наложен арест на имущество АО «Трансвит» — предприятия по производству трансформаторов, светильников и источников электропитания. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в конце января судебные приставы арестовали три объекта недвижимости в центре Великого Новгорода — здания и складские помещения, принадлежащие предприятию.

Общая сумма долгов, которые АО «Трансвит» накопило по налоговым платежам, перед Пенсионным фондом РФ и Фондом социального страхования, превышает 50 млн рублей. Первые исполнительные производства были возбуждены в службе судебных приставов ещё в 2012 году — средства взыскивались с расчётного счёта, применялись другие принудительные меры. «Руководство предприятия старалось исправить ситуацию, однако вскоре все возвращалось опять к увеличению суммы долга», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В ведомстве отметили, что арестованная недвижимость «Трансвита» в скором времени будет выставлена на торги. «В случае реализации зданий и складских помещений практически все долги неплательщика будут погашены», — сообщили в управлении. Одно из зданий предварительно оценено в 10 млн рублей, другое — в 25 млн рублей, третье — в 29,8 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность судебных приставов
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»
МагасРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Общество
NB!
01.02.17
В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе
Йошкар-ОлаРоссия ЧП в образовательных учреждениях Общество
NB!
01.02.17
В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Экономика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное