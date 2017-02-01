Глава Минтруда: МРОТ станет равен прожиточному минимуму за 3-5 лет

Москва, , 13:08 — REGNUM В течение ближайших трех-пяти лет величина минимального размера оплаты труда должна стать равной прожиточному минимуму. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, в соответствии с решением Госдумы для решения задачи уравнивания МРОТ и прожиточного минимума была создана специальная рабочая группа. Топилин также добавил, что реализация такой программы должна происходить на основе отдельного федерального закона.

«Мы исходим из того, что в течение нескольких лет, может быть трех лет, может быть более длительного срока — пяти, мы можем реализовать эту программу, но при этом нам кажется, что МРОТ должен устанавливаться именно в региональном изменении», — отметил министр.