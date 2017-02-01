«Россию ожидает наплыв дешевой «пожилой» рабочей силы»

Москва, , 13:00 — REGNUM После повышения пенсионного возраста российский рынок труда ожидает наплыв большого числа возрастных работников, эту проблему можно будет решить только в случае запуска специальной, стимулирующей работодателей программы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, комментируя информацию о том, что решение о повышении пенсионного возраста принято правительством.

«Скорее всего, пенсионный возраст в России будет повышен до 63 лет для всех, причем произойти это может, скорее, в 2020 году. Если говорить о рынке труда, то можно с уверенностью отметить, что для «пожилых работников» найти рабочее место в текущей ситуации будет крайне сложной задачей», — отметил он.

Такое решение приведет к проблемам на рынке труда, предположил Сигал. «Проблему можно будет решить только в случае внедрения специальной стимулирующей работодателей программы, однако, учитывая ситуацию с дефицитом бюджета, средств на такую программу у государства просто нет. Поэтому после повышения пенсионного возраста нас ожидает наплыв дешевой «пожилой» рабочей силы», — подчеркнул он. О том, что в правительстве принято окончательное решение о повышении пенсионного возраста и обсуждаются два варианта — повышение до 63 и 65 лет для мужчин и женщин с шагом в полгода в год, а также до 63 лет как для мужчин, так и для женщин, сообщили «Известия». Позже в правительстве и ПФР опровергли эту информацию.

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