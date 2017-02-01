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В Брянской области предлагают создать два региональных оператора по ТБО

Экономика
Годовой оборот в двух зонах должен составить 570 млн рублей

Брянск, 1 февраля 2017, 12:52 — REGNUM  Создать в Брянской области два региональных оператора по управлению отходами предлагает директора департамента природных ресурсов и экологии Андрей Тимошин. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, такое решение обусловлено географическими особенностями области. Планируется, что один из операторов будет работать в юго-западной части региона, а второй — в северо-восточной.

«Годовой оборот в первой зоне должен составить около 70 млн рублей, во второй — около 500 млн рублей», — цитирует пресс-служба Андрея Тимошина.

При этом, как сообщил директор департамента, в регионе есть возможность создания единого оператора на базе государственного унитарного предприятия «Коммунальщик», который работает в Жуковском районе. Сейчас ГУП работает с чистой прибылью, имеет 25 машин для вывоза мусора и 65 сотрудников. Кроме того, по словам Андрея Тимошина, в регионе сейчас разработана специальная программа, направленная на решение проблемы утилизации и вывоза ТБО. Она также будет доработана с учетом последних поправок в законодательство.

Однако глава региона Александр Богомаз высказал претензии к работе департамента. В частности, губернатора не устроил анализ работы недобросовестных фирм — перед тем, как отдавать полигоны арендаторам, власти должны тщательно изучить ситуацию. «Я еще раз поручаю вам проанализировать деятельность операторов по вывозу ТБО, просчитать всю экономику их деятельности и предложить действительно перспективный региональный план по обращению в области с ТБО. Для этого вам необходимо проанализировать и деятельность наших коммунальных предприятий совместно с главами районов», — цитирует пресс-служба Александра Богомаза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая система по обращению с коммунальными отходами должна заработать в России с 1 января 2017 года. Согласно новшествам, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться.

К слову, в конце 2016 года стало известно, что Брянская область в 2017 году не получит денег на мусороперегрузочные станции. В пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии тогда сообщили, что были запрошены средства на строительство объектов размещения отходов в Красногорском, Почепском, Выгоничском, Севском и Клетнянском районах, мусороперегрузочные станции в Навлинском, Стародубском, Дубровском районах, но в связи с ограниченными возможностями бюджета данные предложения остались без рассмотрения.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская область не получит денег на мусороперегрузочные станции

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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