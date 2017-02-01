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Продажи iPhone в Китае, Гонконге, Макао и Тайване сократились на 12%

Экономика
Главными конкурентами Apple в КНР являются Huawei, OPPO и Vivo
IPhone
Brett Jordan
IPhone

Пекин, 1 февраля 2017, 12:51 — REGNUM  Руководство американской корпорации Apple опубликовало отчет о продажах за первый финансовый квартал 2017 г. Суммарный объем продаж составил $78.4 млрд, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

На фоне роста общего объема продаж смартфонов iPhone, азиатские рынки (КНР, Гонконг, Макао и Тайвань) впервые продемонстрировали негативную динамику. Продажи iPhone в данном регионе сократились на 12%, сообщает «Чжунго синьвэнь».

Продажи Apple в Японии увеличились на 20% в годовом эквиваленте, американский рынок продемонстрировал рост в 9%, Европа — 3%. Главной причиной снижения продаж американской продукции стало стремительное завоевание азиатского рынка китайскими брендами.

Так главными конкурентами Apple стали Huawei, OPPO и Vivo.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ассоциация потребителей Китая (CCA) направила запрос в американскую корпорацию Apple с просьбой выяснить причины самопроизвольного выключения Iphone. Несколько тысяч пользователей iPhone в Китае столкнулись с проблемой самопроизвольного отключения устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители КНР возмущены массовыми самоотключениями iPhone

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