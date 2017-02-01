Среда, 01 Февраля 2017 года
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В Туве упростят разрешительную процедуру строительства вышек сотовой связи

Экономика
Охват территории сотовой связью составляет 85%
Вышка сотовой связи
Nikolay Olkhovoy
Вышка сотовой связи

Кызыл, 1 февраля 2017, 12:44 — REGNUM  Сотовым операторам с 2017 года станет легче и выгоднее развивать инфраструктуру мобильной связи в Туве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, которое одобрило поправки к региональному закону «О градостроительной деятельности». Эти поправки позволяют не тратить время и средства на получение разрешений для строительства объектов связи.

В частности, без специальных санкций можно будет прокладывать линейно-кабельные сооружения, кабельные линии, а также устанавливать башни и мачты высотой не более 50 метров и заливать железобетонные фундаменты под них.

Поправки были подготовлены с целью досрочного начала реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» на территории Тувы. Регион пытается максимально облегчить условия работы для компаний, развивающих инфраструктуру мобильной связи, уровень покрытия которой в Туве пока не превышает 85%.

В настоящее время вышки сотовой связи отнесены к объектам капитального строительства. Поэтому для их возведения приходится собирать от Росстройнадзора, Росреестра и других ведомств такой же пакет разрешительных документов, какой необходим при строительстве многоквартирного дома. Как показал опыт инвесторов, эти процедуры отнимают у строителей не менее года.

Предлагаемый законопроект освобождает операторов сотовой связи или компании, которые будут строить башни, от излишних бюрократических барьеров. Чтобы начать строительство инфраструктуры мобильной связи, достаточно получить у органов местного самоуправления земельный участок под будущие объекты.

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Сотовая связь
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