В ПФР прокомментировали сведения о повышении пенсионного возраста

Москва, , 12:42 — REGNUM Правительство РФ не давало пенсионному фонду поручений о выполнении каких-либо расчетов, касающихся изменения расходов на выплату пенсий в условиях повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР, передает 1 февраля телеканал «Мир 24».

Ранее газета «Известия», ссылаясь на источники, близкие к кабинету министров РФ, сообщила, что принципиальное решение о повышении возраста выхода на пенсию для граждан России уже принято. На текущий момент в правительстве идут дискуссии о том, когда это решение будет объявлено официально. Члены правительство обсуждают также конкретные параметры, связанные с реформой.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о повышении пенсионного возраста в Минтруда не подтвердили. Ряд экспертов уже высказались о недопустимости подобного решения властей. В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.