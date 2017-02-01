Крупнейшая фармацевтическая компания Японии сохранит цены на лекарства

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Крупнейшая фармацевтическая компания Японии Takeda Pharmaceuticals будет придерживаться прежней ценовой политики, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа, заявил исполнительный директор корпорации. Об этом сообщает Reuters.

«Takeda в течение многих лет проводила политику разумного ценообразования, и в дальнейшем мы будем придерживаться этого же», — отметил Кристофер Вебер, исполнительный директор корпорации, которая специализируется на борьбе с раком и получает около трети всех своих доходов от продажи лекарств на территории США — крупнейшем рынке для этой компании после Японии.

Напомним, 31 января президент США Дональд Трамп провел встречу с главами нескольких фармацевтических компаний. Трамп призвал компании увеличить производство в США и снизить цены на лекарства.

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