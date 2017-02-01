ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
Москва, 1 февраля 2017, 12:28 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается на сайте регулятора.
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Напомним, решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.
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