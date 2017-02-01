Среда, 01 Февраля 2017 года
13:58:43 МСК

Николай Николаев высоко оценивает закон о «дальневосточном гектаре»

Экономика
Депутат Николаев сравнил реализацию программы о «дальневосточном гектаре» великим этапом освоения Сибири
Дальневосточный гектар
Иллюстрация: Надальнийвосток.рф
Дальневосточный гектар

Москва, 1 февраля 2017, 12:16 — REGNUM  Возможности, которые предоставляются законом о «дальневосточном гектаре» дают людям существенные преференции и направлены на то, чтобы сделать Дальний Восток не только более привлекательным для реализации предпринимательских и инвестиционных проектов, но и более гостеприимным для развития туристических проектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), комментируя положения закона о предоставлении «дальневосточного гектара» жителям других регионов России, которые вступили в силу с 1 февраля.

Николаев считает беспрецедентной реализацию закона о «дальневосточном гектаре», которую можно сравнить с великими этапами освоения Сибири. Он напомнил, что в конце прошлого года был внесен целый ряд изменений в закон о «дальневосточном гектаре», которые были продиктованы практикой его применения.

«Министерство Дальнего Востока и наши коллеги из Совета Федерации и Госдумы внимательно изучили полученный во время тестового периода опыт. После чего мы достаточно оперативно разработали и внесли поправки, направленные на повышение эффективности реализации данной программы», — заявил Николаев, подчеркнув, что законотворцы намерены и дальше работать над усовершенствованием данного закона.

«Нельзя забывать о том, что наш Дальний Восток — удивительный кладезь различных природных ресурсов: это богатейшие леса, полезные ископаемые, охотничьи угодья, потрясающие уголки особо охраняемых природных территорий. Все наши усилия по развитию Дальнего Востока, по реализации закона о «дальневосточном гектаре» мы должны воплощать в жизнь, ориентируясь на обязательное сбережение всех богатств», — подчеркнул Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к моменту начала оформления участков по закону о законом «О дальневосточном гектаре» подано более 36 тыс. заявок, а общее их число по 2017 году может составить около 100 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дальневосточный гектар» стал доступен всем гражданам РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»
МагасРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Общество
NB!
01.02.17
В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе
Йошкар-ОлаРоссия ЧП в образовательных учреждениях Общество
NB!
01.02.17
В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Экономика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное