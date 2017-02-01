Николай Николаев высоко оценивает закон о «дальневосточном гектаре»

Москва, , 12:16 — REGNUM Возможности, которые предоставляются законом о «дальневосточном гектаре» дают людям существенные преференции и направлены на то, чтобы сделать Дальний Восток не только более привлекательным для реализации предпринимательских и инвестиционных проектов, но и более гостеприимным для развития туристических проектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), комментируя положения закона о предоставлении «дальневосточного гектара» жителям других регионов России, которые вступили в силу с 1 февраля.

Николаев считает беспрецедентной реализацию закона о «дальневосточном гектаре», которую можно сравнить с великими этапами освоения Сибири. Он напомнил, что в конце прошлого года был внесен целый ряд изменений в закон о «дальневосточном гектаре», которые были продиктованы практикой его применения.

«Министерство Дальнего Востока и наши коллеги из Совета Федерации и Госдумы внимательно изучили полученный во время тестового периода опыт. После чего мы достаточно оперативно разработали и внесли поправки, направленные на повышение эффективности реализации данной программы», — заявил Николаев, подчеркнув, что законотворцы намерены и дальше работать над усовершенствованием данного закона.

«Нельзя забывать о том, что наш Дальний Восток — удивительный кладезь различных природных ресурсов: это богатейшие леса, полезные ископаемые, охотничьи угодья, потрясающие уголки особо охраняемых природных территорий. Все наши усилия по развитию Дальнего Востока, по реализации закона о «дальневосточном гектаре» мы должны воплощать в жизнь, ориентируясь на обязательное сбережение всех богатств», — подчеркнул Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к моменту начала оформления участков по закону о законом «О дальневосточном гектаре» подано более 36 тыс. заявок, а общее их число по 2017 году может составить около 100 тыс.

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