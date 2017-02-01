10 тонн белорусской говядины не пустили в Смоленскую область

Смоленск, , 12:13 — REGNUM 10 тонн говядины не пропустили через российско-белорусскую границу инспекторы Управления Россельхознадзора по Брянской и Белорусской областям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 1 февраля. Груз развернули на ППК «Красная горка» в Смоленской области.

Продукция — охлажденное мясо говядины в четвертинах, произведенное ЗАО «Партнер и К», — перевозилась из Белоруссии в Москву и сопровождалась ветеринарным сертификатом, выданным белорусской стороной. Однако при проверке выяснилось, что оттиски ветеринарных клейм на части продукции прочесть невозможно.

В связи указанными нарушениями принято решение вернуть данный груз отправителю.

Несколькими днями ранее, 25 января, смоленские инспекторы Россельхознадзора не пропустили через границу более 16 тонн говядины, а также мясных полуфабрикатов производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ввозимых из Белоруссии в Россию.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора, в последнее время объемы ввоза мяса говядины под видом крупнокусковых полуфабрикатов со стороны Республики Белоруссия резко выросли. По мнению ведомства, речь может идти «о существующей вероятности легализации мяса украинского происхождения».