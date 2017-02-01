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Италия: «Кто же купил акции «Роснефти»?»

Экономика
Итальянские СМИ размышляют над секретной сделкой итальянского банка Intesa SanPaolo и российского нефтяного гиганта
Логотип «Роснефти»
Иллюстрация: Rosneft.ru
Логотип «Роснефти»

Рим, 1 февраля 2017, 12:05 — REGNUM  До сих пор непонятно, кто купил 19,5% акций «Роснефти» в одной из самых важных сделок по приватизации в России со времен 90-х. На практике остаются неизвестными личности владельцев одной пятой части капитала первой нефтяной компании России, — пишет во вторник, 31 января, Wall street Italia. Как сообщает издание, пакет акций «Роснефти» был продан за 10,2 млрд долларов одной инвестиционной компании в Сингапуре, которая, согласно сообщениям из «Роснефти», является совместным предприятием, контролируемым в равных долях суверенным фондом Катара и швейцарской торговой группой Glencore.

В статье напоминается, что когда президент России Владимир Путин официально представил сделку, он назвал ее знаком международного доверия к России, «несмотря на экономические санкции, введенные США и Европой в отношении российских компаний, в том числе «Роснефти», из-за сомнительной роли Кремля в гражданской войне на востоке Украины». «Это самое крупное соглашение по приватизации и продаже в 2016 году в энергетическом секторе», — объявил Путин в «триумфальном тоне». «Речь также шла о крупнейшей передаче контроля от государственной структуры до частной после падения Советского Союза, когда союзники президента Бориса Ельцина взяли под свой контроль государственные компании и стали олигархами и миллиардерами в одночасье», — комментирует Wall street Italia.

Все детали сделки были обнародованы, или могут быть определены исключительно на основе имеющихся данных. Некоторые, как сообщается в статье, вступают в противоречие с официальной версией, которая говорит о делении пополам (50/50) между Glencore и суверенным фондом Катара. Что касается экономической вовлеченности, то Glencore внесла лишь 300 млн евро, менее 3% от общей стоимости покупки «Роснефти». Кроме того, официальная информация говорит, что управляющая структура пакета акций также включает участие компании с зарегистрированным офисом на Каймановых островах, а это известный налоговый рай, до его настоящих обитателей трудно добраться. В деле оказывается замешанным также итальянский банк Intesa Sanpaolo, именно он «одолжил компании в Сингапуре 5,2 млрд долларов для финансирования сделки», и Катар вложил еще 2,5 млрд долларов, сложив все эти цифры, вы получаете четверть от стоимости покупки российского энергетического гиганта.

Вывод, по мнению Wall street Italia, заключается в двух вопросах: кто является реальным покупателем 19,5% акций «Роснефти»? И узнает ли когда-нибудь его имя общественность?

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