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Логистический комплекс «Южноуральский» и опасения зависимости от Китая

Экономика
Кураторы проекта транспортно-логистического комплекса рассчитывают на мультипликативный эффект для экономики Челябинской области, на создание новых рабочих мест и говорят о перспективе значительного прироста поступлений в бюджеты различных уровней

Челябинск, 1 февраля 2017, 12:00 — REGNUM  Мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», построенный в Челябинской области для обеспечения логистического коридора поставок товаров из Китая, намерен наращивать объем перевозимых грузов. Основным препятствием планового развития комплекса является общемировая тенденция замедления экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ТЛК «Южноуральский».

Как отмечают кураторы проекта, в июне 2016 года решением комиссии Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ комплексу ТЛК «Южноуральский» был присвоен статус таможенно-логистического терминала (ТЛТ), приближенного к государственной границе России.

Именно этот момент считается «стартом проекта в регулярном режиме». Начиная с момента получения статуса ТЛТ и работы «в регулярном режиме», по состоянию на 31 января 2017 года, на комплекс осуществлено 20 поставок товаров по внешнеэкономической деятельности. Всего получен 521 контейнер. На временное хранение помещено 392 товарные партии, 129 партий выпущены в свободное обращение, без помещения на временное хранение.

Получатели груза в Россию задекларировали партии товаров в Челябинскую таможню. По данным ТЛК «Южноуральский», декларантами товаров были компании из Уфы, Москвы и Челябинска.

В Центры электронного декларирования (ЦЭД) таможни Центрального таможенного управления, используя технологию удаленного выпуска товаров, обратились компании из Санкт-Петербурга, Москвы, Стерлитамака, Челябинска. При этом все товары, пришедшие на ТЛК «Южноуральский», поступили из Китайской Народной Республики. Далее часть грузов была отправлена с использованием автотранспорта. Всего было выполнено перевозок объемом 478 грузовых автомобилей по основные направлениям: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Сочи, Ярославль, Обнинск.

Помимо текущей работы, в ТЛК «Южноуральский» поделились планами развития на 2017 год, касающимися международных перевозок и оказания услуг на контейнерном терминале. В первом квартале 2017-го планируется принять и обработать 300 контейнеров, во втором и третьем — по 750 контейнеров, а в четвёртом выйти на объем в 1000 контейнеров. Планируется продолжать развивать услуги ответственного хранения на складах. При этом задействованная площадь для хранения составит 10 тыс. квадратных метров, а на обработку товаров будет задействовано 150 тыс. кубических метров.

В 2017 году будут расширены услуги по экспедированию грузов автомобильным транспортом. Предполагается выполнение перевозок объемом 2750 грузовых автомобилей в различные города России. Площади сдаваемых в аренду складских помещений в ТЛК увеличится с марта на 4000 квадратных метров, а с июня — еще на 8000.

Отметим, в отдельных СМИ периодически появляются критические и даже негативные публикации некоторых экспертов о ТЛК «Южноуральский». В самом комплексе их объяснили некомпетентностью авторов, «которые в большинстве своем имеют смутное представление о том, как такого рода проекты развиваются и какими темпами». Было отмечено, что авторы таких публикаций, например, используя цифры о заявленном грузообороте ТЛК «Южноуральский» в 2,5 млн тонн в год и другие, не понимают ни их смысла, ни содержания.

«Подобные цифры действительно всегда заявлялись и заявляются представителями ТЛК, но их смысл лишь в том, что на сегодняшний день в Челябинской области построен уникальный и крупнейший в России сухопутный мультимодальный логистический объект, инфраструктура которого (не на бумаге, а построенная и введенная в эксплуатацию) позволяет развивать этот проект и без дополнительного строительства и переоборудования позволяет выйти на 2,5 млн тонн в год», — пояснили кураторы проекта.

В ТЛК сообщили, что от правительства Челябинской области проект курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров. А губернатор Борис Дубровский регулярно получает информацию о текущих делах ТЛК «Южноуральский», так как проекту придается огромное значение, и идет расчет, что начинание в итоге даст «мультипликативный эффект для экономики Челябинской области, позволит ежегодно создавать новые рабочие места для жителей региона и обеспечит значительный прирост поступлений в бюджеты различных уровней».

Конкретные цифры поступлений в бюджеты различных уровней представители ТЛК «Южноуральский» предоставить не смогли.

Напомним, 27 мая 2015 года состоялась торжественная церемония открытия контейнерного терминала ТЛК «Южноуральский». Через неделю прибыл первый тестовый поезд из провинции Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая с 50 контейнерами. До конца 2015-го в течение полугода поступили еще два тестовых поезда из СУАР и несколько контейнерных групп, объемом от 5 до 10 контейнеров каждая, из других регионов КНР.

Примерно год назад, 18 января 2016 года, на территории ТЛК «Южноуральский» был официально открыт склад временного хранения товаров (СВХ). В июне 2016 года по решению комиссии ФТС РФ комплекс ТЛК «Южноуральский» получил статус таможенно-логистического терминала (ТЛТ).

На сайте транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» заявлены параметры объекта: операционная мощность 2,5 млн тонн грузов в год, эквивалент которого составляет 252 444 TEU в год (20-футовый эквивалент контейнера). Заявленный объем (2,5 млн тонн в год) обеспечивается при ежедневной обработке 7 поездов или 700 TEU в сутки. Апрель 2015 года обозначен стартом операций на Контейнерной площадке и современном Складском комплексе.

Добавим, кураторы, отмечая критику проекта некоторыми экспертами, указали на их «смутное представление о том, как такого рода проекты развиваются и какими темпами». Однако, как заявляет один из местных общественников, критика вовсе не ограничивалась указанием на провальные сроки развертывания проекта, который задумывался изначально лишь как «удобная и более быстрая альтернатива» морским поставкам из Китая. Эксперты в том числе указывали на стремление региональных властей встроиться в транспортные коридоры, составляющие так называемый Новый шелковый путь, который Китай реализует для продвижения своих товаров в Европу и другие страны.

«Тем самым происходит подыгрывание глобальным амбициям по развитию собственной экономической стратегии крупного восточного соседа. Власти Челябинской области обрекают регион на зависимость от чужой экономической активности и политической воли, которую нельзя сбрасывать со счетов, и стремятся встроиться в проект на второстепенных ролях, обслуживая лишь коридор поставок готовой продукции на другие рынки. Вместе с тем критиковалась и политика регионального правительства, по которой лишь декларировались абстрактные начинания, без конкретных цифр, параметров, по которым можно было бы оценить и проконтролировать реализацию проектов не только как некую экономическую деятельность, но и в плане полезности проекта для экономики, а главное, для социально-экономического положения населения», — говорит общественник.

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