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Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»

Экономика
В Минтруде подумают над «банком для бедных» в рамках единой информационной системы
Максим Топилин
Иллюстрация: Government.ru
Максим Топилин

Москва, 1 февраля 2017, 11:55 — REGNUM  В Минтруде могут рассмотреть идею создания некоего аналога «банка для бедных» в рамках единой государственной информационной системы соцобеспечения, над которой министерство работает в настоящее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 февраля заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос о предложении патриарха Кирилла создать «банки для бедных»

«Тема достаточно правильная с точки зрения знания о ситуации в семьях или о ситуации с конкретным гражданином», — заявил Топилин.

Топилин отметил, что уже сейчас министерство работает над «Единой государственной информационной системой социального обеспечения» — это было предусмотрено принятыми в 2016 году поправками в закон о государственной социальной помощи. «В правительстве находится документ, который создаст условия для того, чтобы эту систему запустить с 1 января 2018 года», — отметил министр, добавив, что это позволит обобщить всю необходимую информацию о доходах и пособиях.

«Если ещё посмотреть и состыковать это с теми данными, которые в налоговой системе содержатся, в Федеральной налоговой службе, то мы получим ясную картину. Давайте посмотрим, как в рамках этой системы это сделать — это и будет фактически банк всех получателей социальных выплат и социальных услуг в том числе», — заявил Топилин.

26 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы изучить возможность создания так называемых банков для бедных. Эта идея предполагает организацию системы поддержки малоимущих, в том числе через кредитование «без сумасшедших процентов» и без того, «чтобы закабалять людей», заявил патриарх.

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