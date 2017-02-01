Юнус-Бек Евкуров: Все «разбазаренные» земли надо вернуть в госсобственность

Магас, , 11:50 — REGNUM Ревизия земельного фонда будет проведена в Ингушетии. О ее необходимости заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в своем ежегодном послании к Народному собранию, 31 января.

По словам главы региона, необходимо установить законность получения земельных участков собственниками, а также решить проблему больших площадей земли, обладающих сельскохозяйственным потенциалом, но не используемых собственниками.

Этот вопрос является очень важным для республики. С проблемой малоземелья, как отметил Евкуров, связаны частые земельные споры. А они в свою очередь происходят из-за допущенных нарушений норм земельного законодательства. Среди нарушений были названы в том числе использование земель не по целевому назначению, нарушение обязательств по договорам аренды участков, задолженность по арендным платежам и несвоевременные платежи.

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Глава Ингушетии запретил строить в Магасе частные дома

Особенно тщательной проверке должны быть подвергнуты землевладельцы в столице региона — Магасе, где, по словам главы Ингушетии, «по вине чиновников, в том числе из республиканского правительства, земля скупалась или передавалась в долгосрочную аренду».

Поручение о проведении ревизии в земельном вопросе Юнус-Бек Евкуров отдал правительству и главам муниципальных образований.

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Глава Ингушетии урегулировал вопрос с пастбищными землями

Напомним, в Ингушетии не один год ведется борьба с незаконными строениями и захватом земельных участков. Как сообщало ИА REGNUM незаконн, в конце прошлого года глава республики заявил, что за каждой незаконной сделкой по распределению земельных участков в Магасе стоят чиновники или их родственники. Так, только в Магасе переданы в собственность свыше 900 земельных участков. Юнус-Бек Евкуров призвал привлечь всех виновных к ответственности.