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Алтайский интернет-проект признан лучшим в конкурсе «Бизнес-Успех»

Экономика
Проект молодых алтайских предпринимателей «На все 360°» победил в финале Национальной премии «Бизнес-Успех»
Так выглядит фрагмент одной из страниц интернет-проекта выпускника Алтайского бизнес-инкубатора Игоря Носова «На все 360°»
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Так выглядит фрагмент одной из страниц интернет-проекта выпускника Алтайского бизнес-инкубатора Игоря Носова «На все 360°»

Барнаул, 1 февраля 2017, 11:50 — REGNUM  Проект выпускника Алтайского бизнес-инкубатора Игоря Носова «На все 360°», удостоен Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший интернет-проект». Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Проект представляет собой 3D-путеводитель, благодаря которому можно виртуально прогуляться по улицам города, оценить достопримечательности, посетить любое заведение (ресторан, кафе, клуб, фитнес-центр, учебное учреждение, гостиницу, сауну) в формате виртуального путешествия», — отмечают чиновники. Также известно, что за 4 года существования проекта «На все 360°» его собственниками было продано 53 франшизы в 6 стран.

По данным бизнес-журнала «Жажда», ежемесячная выручка компании, ведущей данный проект, по всей сети составляет 2−3 млн. рублей, а отдельно в Барнауле — 200−300 тыс. рублей. Ежемесячные расходы составляют до 200 тыс. рублей.

«Каждый месяц проходит более 1300 3D-туров, каждую минуту осуществляется 150 просмотров сайта и приложения. В планах — быть представленными в 20 странах и 300 городах», — заявлено в официальной информации о победителе Национальной премии «Бизнес-Успех».

Напомним, премия эта вручается с 2011 года за лучшие примеры развития бизнеса во всех федеральных округах страны. Лучшим предпринимателям вручают статуэтки в виде Золотого домкрата и награждают ценными призами для развития бизнеса. Организаторами Национальной премии выступают: Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в оргкомитет конкурса поступило более 1000 заявок на соискание премии из 8 федеральных округов России. Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Из них победителями стали 56 предпринимателей. И только 18 бизнес-проектов вышли в финал федерального этапа премии. Они впечатлили конкурсную комиссию финансовыми показателями, неординарностью идеи бизнеса и перспективностью. 10 предпринимателей доказали, что они достойны главной награды. На церемонии были награждены победители в 11 номинациях.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОП РФ прошло награждение победителей конкурса «Бизнес-успех»

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