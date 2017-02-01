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Госархив Эстонии переехал в новое здание

Экономика
Теперь одновременно исследовательской работой в архиве могут заниматься до 26 человек

Таллин, 1 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, открыло двери новое здание Noora Государственного архива Эстонии в Тарту. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГАО «Эстонская госнедвижимость» (RKAS), отметив, что обслуживание клиентов госархив начнет с середины февраля, до этого все желающие могут ознакомиться с его новым месторасположением.

Название здания Noora — производное из слов Noorus (название улицы, где архив расположен) и эстонского слова rahvus («национальный»). В архиве работают 85 сотрудников.

Строительство нового здания Госархива Эстонии в Тарту было связано с неудовлетворительным состоянием старого здания. Планировка нового госархива в Тарту началась в конце 2010 года, строительные работы — в декабре 2014 года. Архитекторы здания — Сандер Аас и Иллимар Труверк. Заказчиком выступило ГАО «Эстонская госнедвижимость». На строительство было потрачено 12 млн евро.

Общая площадь шестиэтажного здания — 10,7 кв км. Общий длина полок хранилищ госархива — 43 000 метров. Одновременно исследовательской работой в архиве могут заниматься до 26 человек. Есть учебный класс на 32 человека, зал для конференций, а также магазин различной архивной продукции.

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