В Самарской области социальную транспортную карту ограничили 50 поездками

Самара, , 11:04 — REGNUM Постановлением правительства Самарской области с 1 февраля 2017 года предельное ежемесячное число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя, установлено в количестве 50 поездок, сообщает ИА REGNUM.

Данное решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств. В последние годы отмечается постоянный рост расходов областного бюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку по социальным картам жителя Самарской области и (или) единым социальным проездным билетам, отметили в пресс-службе регионального правительства.

По данным властей, в 2016 году на эти цели направлено 1 млрд 302 млн 280 тыс. рублей. Это на 358 млн 686 тыс. рублей или 38% больше, чем в 2015 году.

На 2017 год финансирование предусматривается в размере 1 млрд 358 млн 372 тыс. рублей, но с учетом роста тарифов на проезд и этих средств недостаточно.

«Были выявлены случаи многократного использования одной и той же карты одним кондуктором или гражданином за короткий промежуток времени (от 300 до 1000 раз активаций карты в месяц — в денежном выражении это почти 30 тыс. рублей). Анализ показал, что в среднем гражданином (в основном, это люди пожилого возраста — пенсионеры) совершается в Самаре 48 поездок, в Тольятти 37 поездок. Решение об установлении предельного ежемесячного числа поездок принималось с учетом максимального среднего числа поездок, совершаемых в месяц по одной социальной карте. Данная мера позволит сохранить стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей. При этом будет обеспечено возмещение в полном объеме выпадающих доходов транспортных организаций, а значит, будет сохранена география маршрутов и возможность для льготников совершать поездки в прежнем режиме», — комментируют в облправительстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2016 года мэрия Самары отменила свое постановление о повышении стоимости проезда для студентов и школьников, вступившее в силу с 1 октября. Согласно новому документу, проезд в общественном транспорте для них с 1 декабря снижен и составляет 13 рублей, безлимитная транспортная карта на месяц для школьников — 500 рублей, для студентов — 650 рублей.

Напомним, в Самаре с 1 октября 2016 года подорожал проезд в пассажирском транспорте. Цена билета за наличный расчет и по транспортной карте подорожала на 2 рубля и стала стоить соответственно 25 рублей и 23 рубля. Стоимость поездки по карте школьника и студента подорожала до 16 и 18 рублей соответственно. Безлимитная карта школьника стала стоить 750 рублей в месяц, студента — 950 рублей в месяц. Стоимость безлимитной карты, с помощью которой можно совершать поездки на всех видах транспорта без ограничений, составила 1600 рублей в месяц.

Был организован сбор подписей под петицией на Change.org «Верните прежнюю стоимость безлимитной студенческой и школьной проездной карты в Самаре».

В петиции было указано: «Стоимость безлимитных проездных студенческой и школьной карт в Самаре подняли до 950 и 750 соответственно. Это слишком дорого выходит для нас учащихся, особенно если ты учишься на коммерческой основе, плюс к этому снимаешь квартиру и помимо этого тебе нужны деньги для обычной жизни. Верните пожалуйста стоимость проездных безлимитных карт к прежней стоимости»

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