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«Рублю в феврале будет непросто»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на февраль
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 1 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  Последний зимний месяц наступившего года может оказаться насыщенным временем для валютного рынка. Уже сегодня, 1 первого февраля, первое в этом году решение по процентным ставкам и денежно-кредитной политике примет Федеральная резервная система США, она же откроет дорогу «неделе Центробанков». На 2017 год анонсировано три факта повышения американской ставки, и инвесторов очень интересуют сроки исполнения этих намерений. Доллар США сейчас отчаянно нуждается в поддержке, и предельная конкретика со стороны ФРС может стать таким уверенным катализатором, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«2 февраля пройдет заседание Банка Англии, чьи итоги интересны в плане комментариев относительно перспективы британской экономики в процессе Brexit. Европейский центральный банк и Банк Японии в феврале заседаний не планировали, но это тоже нормальная практика. Чуть позже, 7 и 9 февраля соответственно, заседают Резервный банк Австралии и ЦБ Новой Зеландии. Они будут принимать решения про стоимости кредитования в плотной зависимости от того, что сообщит рынкам капитала Федрезерв», — пояснила эксперт.

«Здесь же стоит отметить значимость американской статистики от рядовых показателей до январского блока данных по рынку занятости. На эти параметры далее будет опираться ФРС в вопросе принятия решений по ставке. Чем выше американская ставка, тем сильнее будет доллар, — отметила Бодрова. — Вероятный диапазон движения пары евро/доллар на февраль составляет 1,0550−1,0800».

«Для российской валюты все так же непросто, как и ранее. Кроме поддержки со стороны carry trade и аукционов Минфина у рубля не осталось точек опоры. Министерство финансов в этом месяце должно приступить к покупкам валюты, у этого процесса есть «побочный эффект» в виде давления на рубль. Кроме того, на различных уровнях власти то и дело звучат комментарии о слишком сильном рубле и его негативном влиянии на экономическую систему. Все верно, экономике проще восстанавливаться в условиях дешевой нацвалюты», — считает эксперт.

Для доллара США наиболее вероятный диапазон торгов на февраль представляется в пределах отметок 59,50−63,00 руб., но верхняя граница может перемещаться в зависимости от конъюнктуры. Евро проведет месяц в коридоре 63,50−66,00 руб.», — полагает Бодрова.

«3 февраля пройдет заседание ЦБ РФ, от которого слишком рано ждать решений по изменению ключевой ставки. Это случится ближе к середине марта-апреля. Нейтральные комментарии мегарегулятора будут ровно восприняты рынком и рублем», — высказала свое мнение эксперт.

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