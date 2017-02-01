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Строить Керченский мост поможет стройотряд МГУ

Экономика
Трудовой семестр начнется летом 2017 года

Москва, 1 февраля 2017, 10:38 — REGNUM  Федеральное дорожное агентство пригласило стройотряд МГУ пройти трудовой семестр на стройке Керченского моста. Студенты стройотряда МГУ отправятся на Таманский полуостров летом, сообщили в Росавтодоре.

В состав команды стройотряда МГУ попадут самые целеустремленные студенты, имеющие отличные результаты в учебе и принимающие активное участие в общественной жизни вуза. Практикантов ждет 5-дневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.

Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации.

За последние годы Росавтодор активно возрождает практику привлечения студенческих строительных отрядов на крупнейшие инфраструктурные объекты отрасли. В частности, летом 2016 года 87 молодых специалистов из шести университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска провели трудовой семестр на стройплощадках Крымского моста и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.

В 2017 году в планах Росавтодора увеличить численность привлекаемых студенческих стройотрядов, а также расширить географию объектов, на которых будет организована практика для студентов.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста составит 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.

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Строительство Керченского моста
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