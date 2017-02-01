СМИ: Glencore не интересуется участием в управлении «Роснефтью»

Берн, , 13:23 — REGNUM Швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG, которая в декабре 2016 года в консорциуме с катарским суверенным фондом (Qatar Investment Authority, QIA) приобрела 19,5% акций «Роснефти», не будет представлена в совете директоров самой крупной нефтяной компании России. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Согласно уставу компании, к началу марта 2017 года завершится процесс выдвижения кандидатов в совет директоров «Роснефти». СП Glencore и фонда — зарегистрированное в Сингапуре компания QHG Shares Pte Ltd — третий по величине акционер компании. Первые два — «Роснефтегаз» и British Petroleum (ВР). По информации управляющего GL Asset Management Сергея Вахрамеева, QHG Shares могут попытаться занять два места в совете директоров, но для этого у компании может не хватить голосов. В то же время известно, что от ВР участвовать в управлении «Роснефтью» должны два человека.

Отмечается, что Glencore не интересуется участием в управлении компанией, следовательно, не будет выдвигать своих кандидатов для представления в совете директоров «Роснефти». По данным Вахрамеева, Glencore будет выступать в качестве пассивного инвестора и получать долю в дивидендах «Роснефти».

Что касается катарского фонда, то пока неизвестно, будет ли он номинировать своих представителей. А представитель фонда отвечать на этот вопрос отказался.

Как заявил представитель крупнейшей российской нефтяной компании, новые акционеры «Роснефти» «будут адекватно представлены в совете директоров». Кто именно это будет, представитель компании не уточник. В Минэнерго давать комментарий по этому поводу тоже не стали, пишет газета.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, объясняя ситуацию с распределением мест в совете директоров, сказал, что обычно акционеры претендуют на места в совете в зависимости от пропорциональной эффективной доли в компании. А как стало известно сразу после заключения сделки по приватизации госдоли «Роснефти», эффективная доля Glencore в российской компании составляет всего 0,54%.

Напомним, что в декабре прошлого года 19,5% акций «Роснефти» приобрел Glencore в консорциуме с катарским суверенным фондом QIA. Сумма сделки составила 692 млрд рублей. После закрытия сделки владельцем пакета стало паритетное совместное предприятие швейцарской компании и катарского фонда — зарегистрированная в Сингапуре компания QHG Shares Pte. Ltd. Тогда же пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил, что представители от Glencore и катарского суверенного фонда будут иметь представителей в составе совета директоров «Роснефти» пропорционально приобретенной доле.

«А как же, они имеют право на представительство в совете директоров, в соответствии с долей акций. Представительство будет, как у BP, у них примерно такая же доля. Состав будет обсуждаться по завершении сделки», — заявлял Леонтьев, отвечая на вопрос о представителям иностранных компаний в совете директоров «Роснефти».

Вообще в совет директоров «Роснефти» входят девять человек. В настоящее время в управлении компанией участвуют два представителя ВР, которой принадлежит 19,75% доли российского предприятия. Это президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро.

Как ранее писало ИА REGNUM, суверенный фонд Катара планирует инвестировать в экономику России $2 млрд. Фонд уже вложил в Россию $500 млн. А на следующий день глава фонда, премьер-министр Катара Абдулла Аль Тани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что фонд заключил с Российским фондом прямых инвестиций соглашение об инвестировании в российскую экономику соответствующей суммы. По словам Аль Тани, QIA в 2016 году стал расширять инвестиции в российские проекты. К примеру, фонд вложит в аэропорт Санкт-Петербурга совместно с банком ВТБ через Российский фонд прямых инвестиций.

Что же касается Glencore, то сделка по «Роснефти» — это тоже не первая инвестиция швейцарской компании в Россию. Так, в 2007 году произошло объединение с активами «Русата». Как отмечал источник, близкий к акционерам Glencore, успешный опыт акционерного участия швейцарской компании в «Русале» позволил утвердиться в перспективности инвестиций в российские активы.

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