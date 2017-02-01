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Apple отчиталась о росте продаж iPhone и рекордной выручке за квартал

Экономика
Выручка от продаж планшетов iPad сократилась на 28%

Вашингтон, 1 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Минувший финансовый квартал, завершившийся 31 декабря 2016 года, принес рекордную выручку американской компании Apple. В четвертом квартале года она составила $78,4 млрд, что превышает прошлогодние значения на 3,3%, говорится в финансовом отчете корпорации.

«Мы очень рады сообщить, что по итогам праздничного квартала Apple получила крупнейшую в истории компании квартальную выручку. Мы продали больше IPhone, чем когда-либо, и поставили исторические рекорды по продажам сервисов, Iphone, Mac и Apple Watch», — заявил глава компании Тим Кук.

Объемы продаж устройств iPhone в четвертом квартале достигли почти 78,3 млн единиц, в то время как годом ранее было продано около 74,8 млн гаджетов. При этом, по прогнозам экспертов, показатель продаж в указанном квартале ожидался на уровне 77,4 млн смартфонов.

Чистая прибыль корпорации за истекший квартал снизилась до $17,89 млрд, тогда как годом ранее достигла $18,36 млрд. Выручка от продаж планшетов iPad сократилась на 28% — до $5,53 млрд. Объем продаж таких устройств составил 13,1 млн против 16,1 млн в 2015 году. При этом выручка от реализации компьютеров Mac показала рост на 7,3% — до $7,24 млрд, а выручка от сервисов, включая App Store и Apple Pay, достигла $7,17 млрд, увеличившись на 18% .

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