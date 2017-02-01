Доходы за счет леса: ежегодно бюджет Прикамья пополняется на 800 млн рублей

Площадь земель лесного фонда Пермского края составляет порядка 12 млн гектаров, из них более 10 млн – экономически активные леса, на территориях которых осуществляются практически все виды лесопользования

Пермь, , 10:08 — REGNUM Для лесопромышленного комплекса Прикамья особенно успешным стал 2016 год: в крае завершены сразу четыре долгосрочных инвестпроекта в области освоения лесов такими крупнейшими предприятиями, как «Свеза Уральский», Пермский домостроительный комбинат», «Красный октябрь» и «Уралбумага». Общая сумма инвестиций по ним составила свыше 6 млрд рублей. Их реализация позволила создать почти тысячу новых рабочих мест, отметил 31 января в рамках обсуждения вопросов эффективности использования лесных ресурсов губернатор Виктор Басаргин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

Площадь земель лесного фонда Прикамья составляет порядка 12 млн гектаров, из них более10 млн — экономически активные леса, на территориях которых осуществляются практически все виды лесопользования. Основной из них — заготовка древесины. Поэтому направлению Пермский край находится на втором месте в ПФО. Так, в 2016 году заготовлено почти 7,9 млн кубометров древесины. На начало 2017 года объем лесного ресурса, переданного для заготовки древесины, в крае составил 9,7 млн кубометров (60% от расчетной лесосеки).

«Благодаря изменению федерального лесного законодательства упрощена процедуралесозаготовки для малого и среднего бизнеса через аукцион и по договору купли-продажи. В прошлом году мы реализовали таким образом 200 тыс. кубометров древесины и намерены в этом году достичь показателя 300 тыс. кубометров. Лесной ресурс доступен и жителям края: ежегодно заключается более 45 тыс. договоров купли-продажи для собственных нужд прикамцев в объеме свыше 1 млн кубометров», — сказал Басаргин.

Стоит отметить, что 31 января в Перми прошло совещание на тему «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ Приволжского федерального округа: итоги 2016 года и задачи на 2017 год» с участием заместителя министра природныхресурсов РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.

Пермский край в качестве площадки для ежегодного итогового совещания Рослесхоза с участием субъектов ПФО выбран не случайно. Лесной комплекс для региона — исторически один из ключевых секторов экономики. Здесь представлены все виды лесной промышленности от заготовки и лесопиления до глубокой переработки древесины, в том числе с использованием самых передовых инновационных технологий. В прошлом году план по лесовосстановлению выполнен в полном объеме, ежегодный объем доходов по платежам за использование лесов в регионе превышает 800 млн рублей. Средства, поступившие в региональную казну, направляются наведение лесного хозяйства — охрану лесов от пожаров, воспроизводство лесных ресурсов, развитие базовых лесных питомников, денежное стимулирование работников лесничеств.

«В Пермском крае лесное хозяйство ведется качественно, достигнуты хорошие показатели по блоку охраны лесов от пожаров, реализуются крупные инвестпроекты в области освоения лесов, направленные на глубокую переработку древесины. Достаточно обратить внимание на тот факт, что в Перми в подготовке региональных нормативов участвует Уральский лесотехнический университет, то есть подход к ведению лесного хозяйства носит научно обоснованный характер», — отметил заместитель министра природных ресурсов РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Вопросам развития лесного хозяйства в этом году будет уделено особое внимание, поскольку 2017 год указом президента РФ объявлен Годом экологии. В регионах ПФО леса занимают площадь 41 млн га, из них в хозяйственный оборот вовлечено 54%ресурсов. 18,6 млн га, вовлеченных в оборот, используются для заготовки древесины. Сегодня в субъектах ПФО реализуются 20 инвестиционных проектов в области освоения лесов с объемом расчетной лесосеки 5,8 млн кубометров. План по лесовосстановлению в округе в 2016 году выполнен на 100%.

На особом контроле находятся вопросы по снижению лесонарушений, связанных с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Благодаря четко выстроенному взаимодействию с контрольно-надзорными органами и с муниципалитетами за последние два года количество незаконных рубок сократилось более чем на четверть.

В рамках визита в Пермь Иван Валентик посетил Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК), где высоко оценил работу предприятия: «Отличный комплексный эколого-ориентированный проект с вовлечением в оборот далеко не самого популярного вида древесины». Добавим, в производстве используется круглый баланс лиственных пород (береза) и макулатура.

Приоритетный инвестпроект реализовывался в 2011—2016 годах, результатом стала модернизация бумагоделательной и картоноделательной машин. Такой объем работ равнозначен созданию новой фабрики по производству бумаги и картона годовой производительностью 67 тыс. тонн. Выработка бумагоделательной машины сегодня на 10% больше, чем у западных аналогов. По словам губернатора Виктора Басаргина, продукция, выпускаемая Пермской ЦБК, на 50% замещает импортные аналоги.