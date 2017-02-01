АвтоВАЗ начал поставлять Lada 4x4 в Китай и ОАЭ

В прошлом году компания экспортировала в целом 20 тыс. автомобилей

Москва, , 09:47 — REGNUM В январе 2017 года внедорожники Lada 4×4 стали официально поступать на китайский рынок. Производит эти «Лады» казахстанский бизнес-партнёр АвтоВАЗа, совместное предприятие «Азия авто», сообщает 1 февраля «Лайф».

Как рассказал изданию источник на заводе «Азия авто», процедура прохождения китайской таможни сопоставима с половиной стоимости внедорожника, однако автомобиль все равно остается конкурентным.

«Партии были неединичные, в связи с чем у «Азия авто» есть определённые планы на 2017 год применительно к китайскому рынку, и есть интерес со стороны китайских партнёров», — пояснил собеседник.

Кроме того, модель хорошо показала себя в Объединённых Арабских Эмиратах, и перспективы освоения этого рынка весьма заманчивые. Ввозная пошлина невысока, благодаря чему отпускная цена автомобиля также небольшая. Объемы поставок в страну пока небольшие, но стабильные, добавил источник.

В 2016 году объем экспорта российского АвтоВАЗа составил 20 тыс. автомобилей. В 2017 году руководство компании намерено увеличить это значение по меньшей мере наполовину.