Причин для дефицита риса в РФ нет — Минсельхоз

В 2016 году было произведено на 13% больше рисовой крупы, чем годом ранее, всего 400 тыс. тонн

Москва, , 09:41 — REGNUM Минсельхоз РФ опроверг сообщения СМИ о возможном дефиците риса в РФ — для него нет оснований, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что в 2016 году было произведено на 13% больше рисовой крупы, чем годом ранее, всего 400 тыс. тонн. При этом продолжает осуществляться поддержка производства риса: возмещением затрат на приобретение элитных семян, а также льготным кредитованием отрасли.

«Минсельхоз не видит оснований для возникновения дефицита на этом рынке», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в России в 2017 году из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий может возникнуть дефицит риса.

На дефицит может повлиять и снижение цен на рис. В январе, по данным издания, некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками, однако ритейлеры пока не беспокоятся.

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