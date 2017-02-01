В Севастопольской бухте возобновила работу паромная линия

Сейчас курсирует один паром, второй запустят к лету

Севастополь, , 09:35 — REGNUM В Севастополе 1 февраля возобновлено паромное сообщение в акватории бухты, после смены судовладельца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время курсирует только один из паромов, второй планируют запустить к лету.

Как сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров, паромы прошли техническое освидетельствование и получили разрешение морского регистра.

«Переправа удобна жителям и гостям города, необходима как альтернативный способ доставки машин «скорой помощи», аварийных и спасательных служб при возникновении экстренных ситуаций. Важно и то, что паромом проще пользоваться маломобильной группе населения, для которых затруднительна посадка на катера», — добавил Базаров.

Стоимость проезда для пассажира составит 20 рублей, для легковых автомобилей — 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», работавшие на транзите автомобилей и пассажиров из центра города на Северную сторону через Севастопольскую бухту, остановились 20 сентября из-за убыточности работы.

Для сохранения пассажироперевозок городские власти были вынуждены выкупить оба парома у прежнего владельца за 59 млн рублей, из средств Резервного фонда правительства.

В правительстве назвали сделку приемлемой, поскольку заказ новых паромов и сроки их строительства превышают возможности бюджета.

Севастополь выкупил два пассажирских парома за 59 млн рублей

Паромы могут перевозить 22 легковые машины или 16 грузовых, а также 138 пассажиров. Они встали на линию в 2012 году, заменив старые советские паромы.

Оба подержанных норвежских парома были приобретены инвестором — банком «Морской».

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