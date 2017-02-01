Среда, 01 Февраля 2017 года
11:07:50 МСК

В Севастопольской бухте возобновила работу паромная линия

Экономика
Сейчас курсирует один паром, второй запустят к лету
Паром в Севастополе
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Паром в Севастополе

Севастополь, 1 февраля 2017, 09:35 — REGNUM  В Севастополе 1 февраля возобновлено паромное сообщение в акватории бухты, после смены судовладельца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время курсирует только один из паромов, второй планируют запустить к лету.

Как сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров, паромы прошли техническое освидетельствование и получили разрешение морского регистра.

«Переправа удобна жителям и гостям города, необходима как альтернативный способ доставки машин «скорой помощи», аварийных и спасательных служб при возникновении экстренных ситуаций. Важно и то, что паромом проще пользоваться маломобильной группе населения, для которых затруднительна посадка на катера», — добавил Базаров.

Стоимость проезда для пассажира составит 20 рублей, для легковых автомобилей — 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», работавшие на транзите автомобилей и пассажиров из центра города на Северную сторону через Севастопольскую бухту, остановились 20 сентября из-за убыточности работы.

Для сохранения пассажироперевозок городские власти были вынуждены выкупить оба парома у прежнего владельца за 59 млн рублей, из средств Резервного фонда правительства.

В правительстве назвали сделку приемлемой, поскольку заказ новых паромов и сроки их строительства превышают возможности бюджета.

Севастополь выкупил два пассажирских парома за 59 млн рублей

Паромы могут перевозить 22 легковые машины или 16 грузовых, а также 138 пассажиров. Они встали на линию в 2012 году, заменив старые советские паромы.

Оба подержанных норвежских парома были приобретены инвестором — банком «Морской».

Читайте также:

В Севастополе встанут паромы

Конец? Севастополь остался без паромной линии

Частный паромщик диктует Севастополю свои условия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские и речные пассажирские перевозки
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное