В РФ стартовали продажи нового Volkswagen Tiguan

Кроссовер доступен в комплектациях Trendline, Comfortline и Highline

Москва, , 09:22 — REGNUM Первый в России покупатель обновленного Tiguan получил ключи от автомобиля в одном из официальных дилерских центров Volkswagen. Автолюбитель предпочел вариант Comfortline, кроссовер серебристого цвета, сообщает «Автовзгляд».

Под капотом Tiguan Comfortline стоит 2-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и оснащен полным приводом 4Motion.

Второе поколение Volkswagen Tiguan выпускает предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге. Обновленный автомобиль, построенный на платформе MQB, встал на заводской конвейер 21 ноября 2016 года.

Базовая версия Trendline имеет трехзонный климат-контроль, систему распознавания усталости водителя и систему контроля дистанции до впереди идущего транспортного средства, включающую функцию экстренной остановки City Emergency Braking. Стоимость такой модификации начинается от 1 млн 459 тыс. рублей.

Отечественные покупатели также могут выбрать Tiguan в версиях Comfortline и Highline. Они обойдутся по меньшей мере в 1 млн 559 тыс. рублей и 1 млн 829 тыс. рублей соответственно.