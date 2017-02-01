Власти России распределили компенсации взносов на капремонт для пенсионеров

Москва, , 09:20 — REGNUM Правительство Российской Федерации (РФ) выделило 2,38 млрд рублей на компенсацию в текущем году взноса на капремонт многоквартирных домов для отдельных категорий пожилых граждан. Соответствующий документ опубликован в среду, 1 февраля, на сайте кабинета министров РФ.

«Утверждены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения, — говорится в сообщении. — Субсидии в размере 2,38 млрд рублей распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации».

Отмечается, что компенсации будут предоставляться одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%. А также достигшим возраста 70 лет пенсионерам, проживающим в семье, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%.