В Омске гречка вышла в лидеры по росту цен

Также в 2016 году в городе значительно подорожали картофель и твердый сыр

Омск, , 09:14 — REGNUM В 2016 году в Омске в тройку лидеров по росту цен вошли гречневая крупа, картофель и твердый сыр.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в мэрии Омска, гречневая крупа с января по декабрь прошлого года в среднем подорожала на 25,6%; картофель — на 14%; сыр — на 10,6%.

В целом за этот период из 40 продовольственных товаров, включенных в специальный мониторинг, по 23 было зафиксировано снижение цен. В мэрии уточнили, что подешевели овощи, фрукты, творог, сметана, рисовая крупа, дорогие виды колбас, свинина, говядина, мясо кур, мороженая рыба, яйцо, мука, сахар.

По результатам мониторинга не изменились либо выросли не более чем на 10% цены на 14 продуктов питания (молоко, сливочное масло, кефир, твердый сыр, вареные колбасы, подсолнечное масло, морковь, апельсины, бананы, виноград). Стабильной оставалась цена на хлеб массовых сортов.

Городские сласти подчеркнули, что, согласно прогнозу развития ценовой ситуации на 2017 год, по большинству основных продовольственных товаров «роста цен не ожидается».

«Хороший урожай зерновых культур, снижение цены на муку исключают причины повышения розничной цены на хлеб. Рекордное производство свекловичного сахара (на полмиллиона тонн больше, чем в сезоне 2015−2016) скажется на некотором снижении цен на этот продукт. Цены на овощи и фрукты подвержены сезонному фактору. Почти все овощи и фрукты зимой Россия импортирует. В среднем зимой-весной объем импорта составляет 70−75%, и всегда есть сезонный рост цен: в предыдущие периоды с декабря по май он составлял 30−35%», — говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, по данным специалистов горадминистрации, с середины 2015 года «на фоне роста производства и усиления внутренней конкуренции» снижаются цены на свинину. Среднегодовые цены на это мясо на оптовом рынке в 2016 году оказались примерно на 15% ниже, чем в предыдущем. Также до конца года ожидается незначительное снижение цен на мясо птицы.

Молочная продукция в зависимости от категории подорожала за последний год на 9−14%. «В России наблюдается дефицит товарного молока. В Омской области в минувшем году объемы его производства снизились на 7%. Сейчас действует еще и сезонный фактор, связанный с тем, что в зимний период это сырье традиционно дорожает. Падающий спрос может несколько сдерживать рост цен, что сейчас и происходит», — прокомментировала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

Добавим, по информации областного Минсельхозпрода, в настоящее время в регионе производится 4,5 тыс. тонн гречки: «Дефицита в этом продукте в нашей области в последнее время нет». В августе 2016 года в селе Розовка Омского района ввели в эксплуатацию новый комплекс для производства гречневой крупы мощностью 8 тонн в сутки.

По информации Росптицесоюза, стоимость яиц растет по причине увеличения цен на комбикорм. Также среди причин называются сезонное повышение (перед Пасхой и Новым годом) и торговая надбавка.

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В целом в конце декабря 2016 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионе составляла 12 314 рублей в расчете на месяц (13 177 — по Сибирскому федеральному округу; 14 212 — по России). Минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц омичам обходится в 3 149 рублей (в Кемерово — 3 463 рублей, в Томске — 3 602, в Новосибирске — 3 952 руб.).

Отметим, глава города Вячеслав Двораковский оценил ситуацию на омском продовольственном рынке как стабильную. В то же время он подчеркнул, что необходимо продолжат работу по контролю за ценами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в декабре 2016 года составил 100,3 процента, с января по декабрь 2016 года — 104,5 процента. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на продовольственные товары в декабре 2016 года повысились в среднем на 0,3 процента (в декабре 2015 г. — на 0,5%).