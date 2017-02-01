В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей

Москва, , 09:13 — REGNUM Постановлением правительства РФ утверждены Правила распределения субсидий на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии в размере 2,38 млрд рублей распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации.

Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации.

Компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья: достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.