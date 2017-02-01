Эксперты правительства — за безлимитный интернет для всех жителей РФ

Владимир Путин поручил разработать программу «Цифровая экономика» в срок до 1 июня 2017 года

Москва, , 09:02 — REGNUM Первоочередной задачей по развитию в России цифровой инфраструктуры является обеспечение всеобщего и безлимитного доступа к Сети. Об этом говорится в отчете экспертного совета при правительстве РФ, опубликованном на портале Открытого правительства.

«В качестве приоритетных направлений экспертный совет также предлагает выделить работу с большими данными, обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственного интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств», — отмечено в отчете.

Указанные положения вошли в программу «Цифровая экономика», направленную Экспертным советом при Правительстве в адрес Минкомсвязи, а также Михаилу Абызову — главе министерства РФ по вопросам Открытого правительства. Владимир Путин поручил правительству и аппарату президента разработать программу «Цифровая экономика» в срок до 1 июня текущего года.

Эксперты отмечают также необходимость создания нормативно-правовой базы для регулирования «цифровой экономики». Они предлагают, в частности, ввести регулирование в сферах электронной торговли, защиты данных и интеллектуальной собственности, передачи технологий.

Кроме того, по мнению специалистов, должны быть проработаны вопросы, касающиеся регулирования работы в России глобальных цифровых компаний, и создана нормативно-правовая база «для функционирования рынка труда в условиях цифровой экономики».