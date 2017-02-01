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«Нефть консолидируется вокруг $55»

Экономика
Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 1 февраля
Нефть
ptra
Нефть

Москва, 1 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  Торги по нефти 31 января завершились в плюсе. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 0,85%, до $55,60. По итогам месяца цена снизилась на 2,18%. В первой половине дня нефтяные котировки повышались до 56,41 на фоне ослабления американского доллара на заявлениях советника нового президента США Дональда Трампа, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Глава Национального торгового совета Питер Наварро обвинил Германию в валютных манипуляциях. Он полагает, что Берлин искусственно занижает курс евро для получения преимущества в торговле с США и другими европейскими странами. В интервью Financial Times он также отметил, что единая европейская валюта превратилась в подобие дойчмарки.

К закрытию торговой сессии цена вернулась к уровню $55,34. Данные Американского института нефти (API) оказались хуже ожиданий. За последнюю неделю запасы нефти в США увеличились на 5,8 млн баррелей, до 482,2 млн (прогноз был 3,3 млн баррелей). Аналогичный отчет сегодня, 1 февраля, выйдет от Минэнерго США.

Данные API сдержат рост нефтяных котировок до вечера. Если Минэнерго также отразит увеличение запасов нефти, то высока вероятность снижения цен на нефть в район $54,10. Если после заседания ФРС США и выхода данных Минэнерго США цена останется выше $55 за баррель, то увеличится вероятность роста выше уровня $56,55.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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